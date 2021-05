Domani Chelsea-Real, Kroos: "Il nostro centrocampo è il migliore? Se non vinciamo, conta poco"

Toni Kroos ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chelsea. Si parte dall'1-1 dell'andata, un risultato che non favorisce il Real Madrid: "La cosa più determinante sarà la qualità. La motivazione c'è, ma la cosa più importante è la qualità. Un miracolo? Sappiamo che non è stata una stagione facile, ma abbiamo superato tanti momenti complessi. Siamo a maggio e vogliamo vincere la Champions. La stanchezza è normale. Dovremo difendere bene e creare qualcosa in più rispetto all'andata. Ne siamo capaci. Conosciamo la qualità del Chelsea ma non mi hanno tolto il sonno".



Sergio Ramos ci sarà? "Se giocherà o meno dipende dall'allenatore. Quello che Sergio è per la squadra non dovrebbe essere spiegato".

Zidane e il suo futuro : "Penso che sarà il nostro allenatore la prossima stagione. Ha un contratto (ride con Zidane accanto, ndr)".

Vendetta per la finale 2012 persa con il Bayern: "Ho sofferto molto per quella sconfitta, ma per arrivare a vincere devi anche passare dai periodi difficili".

Il centrocampo stellare del Real: "Non so se siamo i migliori al mondo perché non guardo molte partite. Mi piace sentire dire queste cose, ma se non vinciamo niente, non conta".

La sfida d'andata : "Nella prima mezz'ora non abbiamo fatto pressione sulla loro difesa, e questo è stato un bene per loro. Poi abbiamo gestito meglio. Nella ripresa avevamo più il possesso e siamo stati più a nostro agio".

L'importanza di Hazard: "Sappiamo cosa può dare Eden. Penso che possa aiutarci molto in queste partite. Non so come stia davvero perché ha giocato poco, ma è sempre pericoloso".