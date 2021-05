Domani City-Chelsea, la carica di Fernandinho: "Non cambiamo niente, neanche in finale"

vedi letture

Fernandinho, capitano del Manchester City, ha presentato così in conferenza stampa la finale di Champions League in programma domani contro il Chelsea: "Le due rimonte contro Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain sono state una delle chiavi del nostro cammino in Champions. Non dobbiamo cambiare nulla neanche in finale, mantenendo i nostri principi e continuando a giocare sempre allo stesso modo, con più serenità possibile: questo è il mio messaggio a tutta la squadra. Chelsea di nuovo come avversario? La Champions è una competizione diversa e la finale di domani sarà una partita diversa. Sarà tutta un'altra storia... La Premier League è già andata, abbiamo festeggiato e speriamo di fare bene anche domani per poter festeggiare ancora".