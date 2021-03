Domani D. Zagabria-Tottenham, Mourinho: "Qualificazione aperta. Kane ci sarà. Torna Lo Celso"

Dopo il 2-0 conquistato a Londra la scorsa settimana il Tottenham di Josè Mourinho tenterà di staccare il pass per i quarti di finale di Europa League nel match di domani sera a Zagabria contro la Dinamo. Lo Special One in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda alcuni dei suoi giocatori, iniziando da Giovanni Lo Celso che tornerà finalmente disponibile dopo l’infortunio rimediato lo scorso dicembre: “Gio è un ragazzo di grande talento e ci è mancato per molto tempo. Non credo però che abbia i 90’ nelle gambe, ma negli allenamenti dei giorni scorsi ha dimostrato grande fiducia. La squadra ha bisogno di lui perché è un elemento di qualità e dalla grande competitività”.

Mourinho, poi, parla del possibile impiego domani di Harry Kane dopo la vittoria di sette giorni fa: “Giocherà. La qualificazione è ancora aperta e la partita di domani è importante. Quindi domani giocherà”.

Chi invece sicuramente non ci sarà è Heung-Min Son: “Non ci sono possibilità che giochi e ho anche molti dubbi per la gara del prossimo weekend contro l’Aston Villa”.