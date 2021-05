Domani la finale di Europa League, Cavani elogia Emery: "Uno specialista di questa coppa"

Domani a Danzica nella finale di Europa League tra Manchester United e Villarreal. Edinson Cavani, attaccante dei Red Devils, ritrova il suo vecchio allenatore ai tempi del PSG: "Dal primo momento del suo arrivo a Parigi, Unai Emery ha dimostrato subito la sua passione immensa per il calcio. La passione che ha per il suo lavoro gli va riconosciuta, mi è sempre piaciuto tanto il suo modo di lavorare. È un allenatore che sicuramente preparerà benissimo la finale di Europa League, ci studierà sicuramente bene. Sono partite che, l'esperienza insegna, si vincono nei dettagli e nei piccoli particolari. Servirà la partita perfetta e so che Unai preparerà una partita così, col suo lavoro, è il suo modo di allenare. Mi è sempre piaciuto ed è il motivo per cui ha vinto tanti titoli ed è il motivo per cui si trova lì, è uno specialista se si parla di Europa League. Sarà una sfida bellissima per il Manchester United, per tutta la squadra".