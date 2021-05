Domani Valladolid-Atletico, Simeone : "Daremo la vita per raggiungere il nostro obiettivo"

È la vigilia della sfida più importante della stagione, quella che potrebbe incoronare l'Atletico Madrid campione di Spagna. Domani i colchoneros affronteranno il Valladolid e Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo lavorato sodo per questa partita, affronteremo un avversario che lotta per salvarsi ma cercheremo di fargli male. Tutto è possibile: hanno esigenze diverse dalle nostre ma ugualmente importanti. Non penseremo al Real, saremo immersi nella nostra partita e cercheremo di portarla a casa. È stata una stagione lunghissima, caratterizzata da tante situazioni particolari. Adesso ci sono due squadre in lotta per il titolo, questa è LaLiga. Sarà una finale, con due squadre che daranno la vita per raggiungere l'obiettivo. L'undici titolare? Deciderò domani".