Ufficiale L'ex Roma Jordan Majchrzak approda in Bundesliga: è un giocatore dello Stoccarda

Colpo in attacco per lo Stoccarda che si assicura il polacco Jordan Majchrzak dal Legia Varsavia. Il giocatore classe 2004 ha un passato anche in Italia, avendo militato in prestito nella Roma nella stagione 2022/23 con cui ha messo a referto una presenza in prima squadra contro il Sassuolo. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al club tedesco, questa la nota:

"Jordan Majchrzak è un calciatore cresciuto nel Legia Varsavia. Il centravanti alto 1,92 metri ha mosso i primi passi nel calcio maschile anche con la squadra Under 23 del club della capitale polacca, prima di trasferirsi in prestito all'AS Roma per la stagione 2022/2023. Nella Città Eterna, Jordan Majchrzak ha giocato sia con la squadra Under 19 che con una partita di Serie A con la squadra maschile. Dopo un altro prestito di un anno al Puszca Niepolomice, che ha collezionato 19 presenze in Ekstraklasa, la massima divisione polacca, nella stagione 2023/2024, il ventenne ha collezionato quattro presenze con la squadra maschile del Legia nella prima metà della scorsa stagione, di cui tre in UEFA Conference League, e dieci presenze con la squadra Under 23 del Varsavia nella quarta divisione polacca. Dopo un altro prestito ai campioni polacchi della seconda divisione Arka Gydnia nella seconda metà della stagione (15 presenze), l'attaccante passa ora alla squadra Under 21 del VfB e in futuro indosserà la maglia numero 30.

Stephan Hildebrandt , direttore del settore giovanile, afferma: "Con i suoi 1,92 metri, Jordan ha già una statura impressionante come centravanti. Il suo gioco si basa su intensità e mentalità. È un attaccante coraggioso e molto resistente e dovrebbe renderci ancora più competitivi proprio in questi ambiti. Jordan ha già esperienza all'estero e confidiamo che si adatterà rapidamente al mondo del calcio di Stoccarda".

Benvenuti al VfB, Jordan!".