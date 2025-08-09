Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

L'ex Roma Jordan Majchrzak approda in Bundesliga: è un giocatore dello Stoccarda

L'ex Roma Jordan Majchrzak approda in Bundesliga: è un giocatore dello StoccardaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:12Calcio estero
di Niccolò Righi

Colpo in attacco per lo Stoccarda che si assicura il polacco Jordan Majchrzak dal Legia Varsavia. Il giocatore classe 2004 ha un passato anche in Italia, avendo militato in prestito nella Roma nella stagione 2022/23 con cui ha messo a referto una presenza in prima squadra contro il Sassuolo. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al club tedesco, questa la nota:

"Jordan Majchrzak è un calciatore cresciuto nel Legia Varsavia. Il centravanti alto 1,92 metri ha mosso i primi passi nel calcio maschile anche con la squadra Under 23 del club della capitale polacca, prima di trasferirsi in prestito all'AS Roma per la stagione 2022/2023. Nella Città Eterna, Jordan Majchrzak ha giocato sia con la squadra Under 19 che con una partita di Serie A con la squadra maschile. Dopo un altro prestito di un anno al Puszca Niepolomice, che ha collezionato 19 presenze in Ekstraklasa, la massima divisione polacca, nella stagione 2023/2024, il ventenne ha collezionato quattro presenze con la squadra maschile del Legia nella prima metà della scorsa stagione, di cui tre in UEFA Conference League, e dieci presenze con la squadra Under 23 del Varsavia nella quarta divisione polacca. Dopo un altro prestito ai campioni polacchi della seconda divisione Arka Gydnia nella seconda metà della stagione (15 presenze), l'attaccante passa ora alla squadra Under 21 del VfB e in futuro indosserà la maglia numero 30.

Stephan Hildebrandt , direttore del settore giovanile, afferma: "Con i suoi 1,92 metri, Jordan ha già una statura impressionante come centravanti. Il suo gioco si basa su intensità e mentalità. È un attaccante coraggioso e molto resistente e dovrebbe renderci ancora più competitivi proprio in questi ambiti. Jordan ha già esperienza all'estero e confidiamo che si adatterà rapidamente al mondo del calcio di Stoccarda".

Benvenuti al VfB, Jordan!".

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Roma, Majchrzak: "Mourinho straordinario, Zalewski mi ha preso sotto la sua ala protettrice"... Roma, Majchrzak: "Mourinho straordinario, Zalewski mi ha preso sotto la sua ala protettrice"
Altre notizie Calcio estero
Hazard e il trasferimento saltato: "Il PSG ci aveva provato. Parigi mi piaceva..."... Hazard e il trasferimento saltato: "Il PSG ci aveva provato. Parigi mi piaceva..."
Man United, ecco Sesko: "Posto perfetto, mi entusiasma il futuro. E imparare da Amorim"... Man United, ecco Sesko: "Posto perfetto, mi entusiasma il futuro. E imparare da Amorim"
Sesko è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United: affare da 85 milioni... UfficialeSesko è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United: affare da 85 milioni
No Leeds, Mateo Joseph va al Maiorca (in prestito): "Posto ideale per crescere ancora"... UfficialeNo Leeds, Mateo Joseph va al Maiorca (in prestito): "Posto ideale per crescere ancora"
Rabiot racconta il Marsiglia: "Non era scontata la Champions. Ecco cosa mi entusiasma"... Rabiot racconta il Marsiglia: "Non era scontata la Champions. Ecco cosa mi entusiasma"
"Averlo è un piacere, dà molto anche come gruppo": Monaco, Akliouche supporta Pogba... "Averlo è un piacere, dà molto anche come gruppo": Monaco, Akliouche supporta Pogba
Milan sfumato, Javi Guerra resta al Valencia: ufficiale il rinnovo fino al 2029 UfficialeMilan sfumato, Javi Guerra resta al Valencia: ufficiale il rinnovo fino al 2029
Monaco, dov'è Pogba? Hutter: "Dovremo aspettare un mese. Al momento giusto..." Monaco, dov'è Pogba? Hutter: "Dovremo aspettare un mese. Al momento giusto..."
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto I club sono ostaggi dei calciatori, non il contrario: servono regole per tutelare anche le società, perché così sarà impossibile andare avanti. Il Milan che sta per chiudere Hojlund complica l'estate della Juventus
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
5 Trenta giocatori in cerca di contratto. La short list degli svincolati per la Serie B
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Saluta anche Raspadori: ecco la mappa completa dei Nazionali in giro per il mondo
Immagine top news n.1 Sesko è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United: affare da 85 milioni
Immagine top news n.2 L'incredibile cifra incassata dal Napoli dalle cessioni. Con Raspa, Simeone e Zanoli...
Immagine top news n.3 Il Como può perdere (almeno) 30 milioni per Nico Paz. Perché il Real può ricomprarlo
Immagine top news n.4 Juventus, Gatti: "Ho scelto la Juve con il cuore. Vlahovic? Spero resti"
Immagine top news n.5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
Immagine top news n.6 In attesa di Lookman, l'Inter dà un segnale: vittoria in inferiorità numerica col Monaco
Immagine top news n.7 Il Milan ha scelto il suo nuovo centravanti: Hojlund sempre più vicino, i dettagli e le cifre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'analisi dei 30 finalisti del Pallone d'Oro 2025. Chi sono i favoriti? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino che sta nascendo può essere la rivelazione della prossima Serie A?
Immagine news podcast n.2 Il capolavoro del Napoli. Il mercato può chiudersi già a inizio agosto?
Immagine news podcast n.3 Il braccio di ferro e i colpi di scena nella storia Jashari, Bruges, Milan
Immagine news podcast n.4 Perché una piazza esigente come Roma ha fiducia nella strategia di Gasp e Massara
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Giannichedda consiglia il Milan: "Meglio Hojlund di Vlahovic, vi spiego perché"
Immagine news Altre Notizie n.2 Valentini: "Milan, Allegri sarà carico. Ecco la mia proposta per Italia-Israele"
Immagine news Serie A n.3 Arturo Di Napoli: "Inter, si deve partire subito bene altrimenti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, dal Brasile: il Vasco da Gama in contatto con Ikone
Immagine news Serie A n.2 La Roma omaggia Diogo Jota: Dybala, Ranieri e Massara depongono fiori fuori Anfield
Immagine news Serie A n.3 Saluta anche Raspadori: ecco la mappa completa dei Nazionali in giro per il mondo
Immagine news Serie A n.4 Aston Villa su Saelemaekers, ma Allegri chiede la permanenza al Milan. E intanto si parla di rinnovo
Immagine news Serie A n.5 La Lazio prova a rafforzare le finanze: presto un nuovo main sponsor da oltre 6 milioni annui
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina in campo con lo United e Comuzzo è l'osservato speciale di mezza Premier
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Reggiana ha un nuovo portiere: fatta per l'arrivo a titolo definitivo di Seculin
Immagine news Serie B n.2 Frosinone ko, Alvini: "Nulla di cui preoccuparsi. Monza? Rientreranno tutti tranne Gori"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, fatto il centrocampo ora occhi sulla difesa, l'obiettivo è Rus del Pisa
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Inzaghi e l'amichevole con il Manchester City: "Affronteremo dei marziani"
Immagine news Serie B n.5 Trenta giocatori in cerca di contratto. La short list degli svincolati per la Serie B
Immagine news Serie B n.6 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Mattia Polidori lascia dopo tre stagioni: ufficiale il prestito in Eccellenza
Immagine news Serie C n.2 Nuova avventura per il giovane portiere Corriere della Salernitana: va in prestito al Gelbison
Immagine news Serie C n.3 Il Cosenza si coccola Christian Kouan ma il futuro è un rebus: con la giusta offerta può andare
Immagine news Serie C n.4 Doppia operazione tra Ternana e Gubbio. Proietti va ai rossoverdi, Fazzi fa il percorso inverso
Immagine news Serie C n.5 Il VAR a chiamata arriva in Serie C: ieri incontro tra i club ed i vertici arbitrali
Immagine news Serie C n.6 Pianese, successo in amichevole col Follonica Gavorrano. Ercolani: "Vincere dà morale"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, nuovo prestito per Jelcic. Si trasferisce in Svizzera allo Young Boys
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, scelta l'erede di Sara Gama: Martina Rosucci nuovo capitano
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women’s Cup su Sky: si parte il 22 agosto. La finale anche su Rai 2
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, la storia continua: Cecilia Salvai ha firmato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.5 Pallone d'oro 2025, le nomination per tutte le categorie. Due le italiane in lizza
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, Ashworth-Clifford: "Ho già giocato in Champions, spero di farlo anche qui"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?