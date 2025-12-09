Tomiyasu si avvicina al grande ritorno. L'ex Bologna è a un passo dall'Ajax

Takehiro Tomiyasu sta per trovare squadra. Secondo quanto riportato da Voetbal International, il difensore giapponese è a un passo dall'Ajax. Si sta cercando una soluzione vantaggiosa sia per il club che per il giocatore, che dovrebbe firmare un contratto di breve durata.

Le maggiori perplessità riguardano la lunga inattività del giocatore, completamente fuori forma. Nella stagione passata, Tomiyasu ha giocato la miseria di 6 minuti, in un Arsenal-Southampton del 5 ottobre 2024. L'Ajax lo sta monitorando da tempo e ha fiutato l'opportunità. Il giapponese non può perdere ulteriore tempo se vuole avere una sola possibilità di partecipare ai Mondiali e le trattative sono in fase avanzata.

I lancieri hanno già un nipponico in rosa, il difensore Ko Itakura. Attualmente sono quarti in classifica in Eredivisie, mentre il cammino in Champions è fin qui fallimentare con cinque sconfitte in altrettante partite.