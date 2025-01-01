Ufficiale Tomiyasu trova finalmente squadra. Il giapponese ha firmato con l'Ajax fino a giugno

Dopo mesi senza squadra, Takehiro Tomiyasu ha finalmente trovato una nuova destinazione per rilanciare la propria carriera. Il difensore giapponese è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Ajax: l’accordo, che era nell’aria da diversi giorni, è stato annunciato oggi dal club olandese. Il 27enne, svincolato dopo la fine della sua esperienza all’Arsenal, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026.

L’Ajax ha accolto Tomiyasu come un rinforzo di grande affidabilità ed esperienza internazionale. Nato a Fukuoka il 5 novembre 1998, il difensore ha lasciato il Giappone giovanissimo, trasferendosi a 19 anni in Belgio al Sint-Truiden. Dopo un anno e mezzo si è imposto anche in Serie A con il Bologna, prestazioni che nel 2021 gli sono valse il passaggio all’Arsenal. Con i Gunners, però, l’ultima presenza ufficiale risale all’ottobre 2024, prima di un lungo stop causato da un grave problema al ginocchio.

Il direttore sportivo dell’Ajax, Marijn Beuker, ha sottolineato le qualità tecniche e tattiche del nuovo acquisto, definendolo un difensore intelligente, completo e ambidestro, con alle spalle un bagaglio importante nei principali campionati europei. Grande attenzione è stata riservata anche alle sue condizioni fisiche: secondo il club, Tomiyasu ha lavorato con grande serietà sul recupero e, una volta ottenuto il visto di lavoro, potrà unirsi immediatamente agli allenamenti di gruppo. Nonostante debba ritrovare il ritmo partita, in casa Ajax c’è fiducia sul fatto che la sua esperienza gli permetterà di inserirsi rapidamente. L’obiettivo è chiaro: portare equilibrio e solidità a una rosa giovane e di grande talento, in una fase cruciale della stagione.