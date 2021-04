Dramma Bordeaux, il club rischia di scomparire. Domani manifestazione dei tifosi

Situazione preoccupante a Bordeaux, dopo la decisione della proprietà di disimpegnarsi del club. I tifosi girondini hanno convocato una manifestazione per domani alle ore 15: "Una manifestazione di rabbia, orgoglio, ma anche dignità. Anche una scossa elettrica. Il club è in rovina, non possiamo rassegnarci a vederlo affondare senza dire una parola" si legge nel comunicato di UItramarines 1987. Il Girondins de Bordeaux è uno dei club più gloriosi di Francia e sta rischiando seriamente di scomparire: fondato nel 1881 come polisportiva (dal 1910 è nata la sezione calcio), ha vinto per sei volte il campionato francese, 4 volte la Coppa di Francia, 3 volte la Coppa di Lega. Nel 1995/96 ha sfiorato la vittoria in Coppa UEFA, partendo dall'Intertoto e arrivando a giocarsi il trofeo in finale contro il Bayern Monaco. Fra i più grandi calciatori lanciati Alan Giresse e Zinedine Zidane.