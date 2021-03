Due big di Premier League su Kounde, il Siviglia pensa a Sanchez come suo sostituto

Non sembrano placarsi le voci di mercato a Jules Kounde: come riferito dagli inglesi di TeamTalk, infatti, sul 22enne difensore centrale francese del Siviglia ci sono due grandissimi club d'Inghilterra come Arsenal e Manchester United, che per averlo sembrano disposte a mettere sul piatto anche cifre intorno ai 50 milioni. A quel punto per sostituirlo, con un budget di tutto rispetto, gli spagnoli dirotterebbero le loro attenzioni su Davinson Sanchez, 24enne colombiano del Tottenham, ex Ajax.