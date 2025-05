Napoli, De Laurentiis: "Stadio e centro sportivo due problemi, porteranno via forze e soldi"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nella sua intervista a Radio Crc ha sottolineato le due priorità per la società dopo la vittoria dello Scudetto: "Abbiamo due problemi importanti ora, però, ovvero il centro sportivo e lo stadio: due tasselli che porteranno via fatica, denaro ed investimenti. Per il centro sportivo dobbiamo assolutamente iniziare i lavori a settembre, perché dobbiamo lasciare Castel Volturno: Coppola (il proprietario del centro sportivo attuale, ndr) è stato fin troppo gentile. Non è facile individuare il territorio.

Allo Stadio Maradona c'è un problema fondamentale: se vogliamo competere con le squadre più importanti del mondo non possiamo avere una distanza così colossale dal campo di calcio. A Napoli abbiamo la fortuna di avere un pubblico che vale il dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo uomo in campo: se fosse vicino al campo sarebbe anche il ventesimo. Io sto studiando i costi per la riattivazione del terzo anello e per prevedere 45 salottini".