Colonia salvo, il tecnico elogia predecessore: "Avesse avuto più fortuna non sarei qui"

Il suo Colonia ha evitato la retrocessione in Zweite Bundesliga con il roboante 5-1 rifilato in serata al malcapitato Holstein Kiel. Friedhelm Funkel, tecnico dei tedeschi subentrato ad aprile a Gisdol, ha voluto rendere merito anche al suo predecessore in un giorno di festa per tutto il club: "Devo fare i complimenti anche a lui. Ha fatto la sua parte, se avesse avuto a disposizione più spesso giocatori come Sebastian Andersson o Jonas Hector in questa stagione, oggi potrei non essere qui nemmeno come allenatore. È stato sfortunato".