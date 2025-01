È il giorno di Araujo in casa Barça: Juve alle spalle, oggi firma il rinnovo fino al 2031

È il giorno di Ronald Araujo in casa Barcellona. Il difensore uruguaiano oggi firmerà il rinnovo di contratto coi blaugrana fino al 30 giugno 2031, mettendosi dunque definitivamente alle spalle i rumors sull'addio e sulla Juventus. In questa stagione il classe '99 ha collezionato finora appena 5 presenze con un assist (396 minuti giocati).

La Juve ora è a un passo da Renato Veiga

Dopo giorni di trattative e contatti, la Juventus ha praticamente chiuso per l'arrivo del difensore centrale da aggiungere alla rosa di Thiago Motta in questa seconda parte della stagione. In questi minuti, il dt Cristiano Giuntoli sta infatti definendo i dettagli per l'arrivo a Torino di Renato Veiga, difensore centrale classe 2003 di proprietà del Chelsea.

Le cifre e la formula

L'operazione alla fine ha trovato la quadra nei termini che voleva la Juventus, con i londinesi che stanno accettando la proposta bianconera basata sul prestito senza opzione di acquisto al termine della stagione. Un prestito che però, secondo quanto raccolto, sarà oneroso da circa 4 milioni di euro. Il giocatore, da parte sua, aveva fin da subito dato priorità all'arrivo alla Continassa e il suo entourage ha lavorato proprio in questo senso nonostante gli interessi arrivati anche da parte di Napoli, Lazio e di alcune importanti società estere.