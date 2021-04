È nata la Superlega! I tifosi del Tottenham: "Tradita la storia del club e la magia del calcio"

Il Tottenham Hotspur Supporters’ Trust, ovvero l’associazione che unisce tutti i tifosi del club londinese ha perso una dura posizione contro la decisione della società di partecipare alla Superlega. Attraverso un comunicato il THST ha spiegato la propria posizione:

“Il Tottenham è stato il primo club britannico a vincere un trofeo europeo. Abbiamo tracciato una via che ha catturato l'immaginazione dei fan di tutto il mondo. Ieri, l'attuale consiglio di amministrazione della THFC ha tradito il Club, la sua storia e la magia che rende questo gioco così speciale mettendo il proprio nome in un comunicato che annunciava la formazione di una SuperLega europea separatista. Una dichiarazione firmata dei club che si sono auto-nominati “i più importanti” e che è stata pubblicata nella notte di domenica. Una decisione presa senza alcuna consultazione dei tifosi e di fronte a un’opposizione chiara. - continua il comunicato – Abbiamo sempre cercato di mantenere una posizione pragmatica con il Consiglio d’Amministrazione del Tottenham, anche nelle situazioni più difficili, ma quando è troppo, è troppo. Con questa mossa si rischia di rovinare la reputazione e il futuro del club a causa dell’avidità. Uno dei club più famosi d'Inghilterra potrebbe trovarsi espulso dalla competizione del campionato inglese. I suoi giocatori potrebbero essere banditi dalla competizione internazionale. Eppure gli attuali proprietari - semplici custodi di un'istituzione vecchia di 139 anni - sono pronti a rischiare tutto per avarizia e auto-esaltazione. Chiediamo che il consiglio si dissoci immediatamente dalla lega separatista. Solo allora potranno esserci discussioni significative sul cambiamento. Se il consiglio non lo farà non avremo altra scelta che invitare a farsi avanti nuovi proprietari che possano salvaguardare passato, presente e futuro del nostro grande club”.