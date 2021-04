È nata la Superlega! La nota dell'Alaves: "Progetto che danneggia i campionati nazionali e i club"

vedi letture

Anche il Deportivo Alaves, club che milita in Liga, ha espresso la propria contrarietà al progetto Superlega attraverso un comunicato ufficiale: "A seguito del recente annuncio della creazione di una Superlega europea, il Deportivo Alaves desidera dichiarare di non condividere questo modello di competizione in quanto danneggia i campionato nazionali e i club che li compongono. Sia dal punto di vista sportivo sia finanziario, oltre ad aumentare le differenze tra le squadre e danneggiare la loro competitività. - continua il comunicato dei baschi - Crediamo che i campionati nazionali debbano essere rafforzati come successo per LaLiga, che sulla base di una forte competizione interna e con incassi più elevati ha migliorato la competitività dei club spagnoli a livello internazionale. Il progetto Superlega demolisce quanto realizzato in questi ultimi anni per migliorare le competizioni".