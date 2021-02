E' un Manchester City da record: la squadra di Guardiola conquista la sua 15a vittoria di fila

E' un Manchester City dei record. La vittoria di oggi contro lo Swansea per 3-1 rappresenta un passaggio molto importante per la formazione di Pep Guardiola. Con quella di oggi infatti diventano 15 le vittorie consecutive dei Citizens che si confermano una vera e propria corazzata e allungano così la loro striscia di successi. Un percorso iniziato il 19 dicembre scorso quando un gol di Sterling decisa la sfida in casa del Southampton. Per arrivare invece all’ultima sconfitta dobbiamo tornare indietro fino al 21 novembre scorso quando José Mourinho e il suo Tottenham si imposero per 2-0.