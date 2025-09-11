Ufficiale
Altro acquisto per il CSKA Mosca che si è assicurato un talento dal Brasile
Non solo Popovic. Il CSKA Mosca ha reso noto l'acquisto di Enrique Carmo. L'ala destra, 18 anni, arriva a titolo definitivo dal Sao Paulo e ha firmato fino al 2029.
Il CSKA, dopo sette giornate di campionato, si trova in seconda posizione nel campionato russo a un punto dalla capolista Krasnodar. Carmo si è messo in mostra nelle giovanili del Sao Paulo, riuscendo anche a esordire sia nel massimo campionato brasiliano che in Copa Libertadores.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
