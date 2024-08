Ufficiale Ecuador, scelto il nuovo ct: la panchina de La Tricolor affidata a Sebastián Beccacece

Nuovo tecnico per l'Ecuador, che ha scelto di cambiare dopo l'esperienza non soddisfacente alla recente Copa America. La FederCalcio ha affidato la panchina all'argentino Sebastián Beccacece: "La Federazione Ecuadoregna di Calcio (FEF) ha annunciato questo giovedì 1 agosto che Sebastián Beccacece sarà il nuovo Direttore Tecnico della Nazionale di Calcio dell'Ecuador, per il percorso verso la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico. L'allenatore sarà presentato nei prossimi giorni. Questo annuncio segna l'inizio di una nuova era piena di aspettative e speranze per il calcio ecuadoregno".

Questo il post social: