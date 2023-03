ufficiale L'Elche ha scelto il successore di Machin: Beccacece è il nuovo tecnico

vedi letture

Dopo l'esonero di Pablo Machin, l'Elche ha nominato il nuovo allenatore del club, che ha firmato fino al termine della stagione 2023/2024: si tratta dell'argentino Sebastian Beccacece. Dopo una lunga parentesi lontano dall'Europa, il 42enne approda in Spagna per la prima grande occasione in uno dei top 5 campionati del nostro continente.