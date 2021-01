Eibar-Atletico Madrid 1-2, le pagelle: Suarez decisivo, Arbilla ingenuo

Eibar-Atletico Madrid 1-2

Marcatori: 12' Dmitrovic, 40' e 89' Suárez.

EIBAR

Dimitrovic 6,5 - Attento in porta e incolpevole sui gol. Segna anche il rigore dei suoi.

Pozo 6 - Buona partita in entrambe le fasi. Va vicino al gol anche con un bel destro.

Oliveira 6 - Non perde tanti duelli e se la cava egregiamente. Purtroppo non basta per portare a casa punti.

Arbilla 5 - Ingenuo sul rigore che regala la vittoria all'Atletico Madrid. Fino a quel momento se l'era cavata.

Bigas 6 - Pericoloso con un bel colpo di testa. Attento in fase difensiva.

Diop 6,5 - Tiene bene contro il centrocampo avversario. Moto perpetuo.

Alvarez 5,5 - Buona partita su cui pesa l'errore in disimpegno che regala il pareggio all'Atletico Madrid.

Exposito 5.5 - Quando si accende alza il livello ma è troppo discontinuo all'interno della partita.

Inui 6 - Un paio di conclusioni pericolose e un bel lavoro in fase offensiva.

Muto 6 - Gioca una partita a fasi alterne. Si guadagna però il rigore del provvisorio vantaggio. (dal 88' Enrich s.v.).

K. Garcia 6.5 - Tiene sotto scacco da solo la difesa dell'Atletico. Mette in difficoltà Felipe ma non riesce a trovare la zampata decisiva.

ATLETICO MADRID

Oblak 6 - Non può nulla sul rigore del collega Dmitrovic. Qualche errore di troppo nelle giocate con i piedi.

Gimenez 6 - Partita sufficiente. Difende bene e dà il suo contributo in costruzione.

Savic 6,5 - Sempre attento e preciso. Non sbaglia quasi nulla.

Felipe 5,5 - Troppo nervoso. Soprattutto nella ripresa soffre terribilmente Kike Garcia.

Vrsaljko 6 - Alterna le due fasi senza strafare. Deve riprendere il ritmo.

Llorente 6 - Meno in forma del solito. Ha il grande merito di recuperare il pallone che porta all'1-1.

Saul 6 - Si adatta bene in regia. Giocate semplici ma sempre corrette.

Lemar 5 - Fa fatica e non riesce a trovare la posizione. Rimane negli spogliatoi dopo il primo tempo. (dal 46' Torreira 5,5 - Non riesce a trovare il ritmo giusto. Gioca comunque meglio del compagno che sostituisce).

Carrasco 5,5 - Ingenuo quando commette fallo da rigore. Spinge a fasi alterne e in fase difensiva palesa dei limiti.

Suarez 7 - Due gol decisivi per continuare la corsa al titolo. Trasforma in oro i pochi palloni che tocca. (dal 92' Kondogbia s.v.).

Correa 5,5 - Un tiro pericoloso e poco altro. Simeone non gli concede nemmeno un minuto nella ripresa (dal 46' J. Felix 6 - Una bella conclusione con il destro ma Dmitrovic ci mette una pezza).