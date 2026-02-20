Elliott tra Aston Villa e Liverpool: futuro da decifrare, riscatto condizionato alle presenze
Il destino di Harvey Elliott all’Aston Villa dipende da un dettaglio contrattuale tutt’altro che marginale. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, l’eventuale riscatto del fantasista dal Liverpool non è automatico, ma subordinato al numero di presenze del giocatore con la maglia dei Villans. Una novità assoluta, rispetto alle voci circolate in estate.
Arrivato in prestito nella sessione estiva del calciomercato, Elliott sarebbe obbligatoriamente acquistato per circa 35 milioni di sterline solo al raggiungimento di una soglia prestabilita di apparizioni in campionato. Finora, però, il bilancio è contenuto: sette presenze complessive, con appena tre gare iniziate da titolare. L’ultima dall’inizio risale alla vittoria per 3-2 contro il Salisburgo a gennaio, dopo la quale il giocatore è rimasto fuori dai convocati nelle sfide contro Bournemouth, Brighton e Newcastle.
Il percorso stagionale dell'Aston Villa, pur positivo alla luce della posizione in Premier League, non ha aiutato: eliminazione in FA Cup proprio contro il Newcastle e uscita anticipata anche dalla Carabao Cup. Resta però l’Europa League, dove la squadra di Unai Emery ha raggiunto gli ottavi di finale. Elliott potrà essere un’opzione importante se supererà il problema dell'ernia che lo sta fermando in questo periodo, ma il suo futuro a Birmingham resta legato al minutaggio in Premier League.