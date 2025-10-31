Aston Villa, Elliott non gioca ed è deluso. Il Liverpool pronto a richiamarlo a gennaio

Harvey Elliott all’Aston Villa, un rapporto mai sbocciato. Il giovane centrocampista offensivo inglese, 21 anni, arrivato in estate in prestito dal Liverpool per trovare più spazio e continuità, sta vivendo un inizio di stagione complicato sotto la guida di Unai Emery. Finora ha collezionato appena cinque presenze complessive, per un totale di 167 minuti e un solo gol. Numeri che raccontano una delusione crescente.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, nel contratto di prestito tra Liverpool e Aston Villa è inserita una clausola di obbligo di riscatto da 40 milioni di euro, che scatterebbe automaticamente al raggiungimento di un certo numero di partite giocate. Ma, vista la situazione attuale, Elliott sembra lontanissimo dal raggiungere quella soglia. Negli ultimi incontri la sua posizione è ulteriormente peggiorata: inizialmente relegato in panchina, non è stato nemmeno convocato per la vittoria contro il Manchester City, e difficilmente farà parte del gruppo che affronterà il Liverpool ad Anfield nel weekend.

Il prestito, che doveva rappresentare un trampolino di rilancio, si sta trasformando in un boomerang. Elliott sperava di mettersi in mostra per convincere Thomas Tuchel e guadagnarsi un posto nella lista per il Mondiale 2026, ma i suoi piani sembrano ormai compromessi. A questo punto, Liverpool potrebbe richiamarlo già a gennaio, anche perché il giocatore resta sotto contratto con i Reds fino al 2027.