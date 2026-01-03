Aston Villa, Elliott tornerà a Liverpool. Emery sincero: "Non siamo convinti dell'investimento"

Harvey Elliott sta faticando a ritagliarsi un ruolo importante sotto la guida di Unai Emery. Il talento inglese di 22 anni, arrivato in prestito all’Aston Villa dal Liverpool durante l’estate, ha collezionato finora appena 174 minuti in stagione ed è ai margini dei piani tecnici del tecnico spagnolo.

Intervistato alla vigilia della sfida di Premier League contro il Nottingham Forest, Emery non ha nascosto le difficoltà del giocatore e ha lasciato intendere che il prestito potrebbe essere interrotto già durante il mercato invernale, permettendo a Elliott di tornare ad Anfield. "Lo rispetto moltissimo, è un professionista esemplare e una persona perbene, ma devo prendere delle decisioni", ha dichiarato Emery. "È un giocatore molto valido e merita il meglio per la sua carriera. Il problema quest’anno è che, essendo in prestito, se gioca siamo obbligati a comprarlo. Qualche mese fa abbiamo deciso di non procedere con l’acquisto, perché non eravamo convinti di investire quella cifra".

Il tecnico ha precisato che Elliott continua ad allenarsi con impegno e a comportarsi in maniera impeccabile, ma che la situazione attuale non favorisce né il club né il giocatore. "A volte nel calcio bisogna prendere decisioni difficili", ha aggiunto Emery, aprendo di fatto alla possibilità di un ritorno anticipato del centrocampista al Liverpool già a gennaio.