Il punto sulla Premier League - City, ko inspiegabile. Mourinho si allontana dalla Champions

È all'Etihad Stadium che si consuma il risultato più sorprendente della 31ª giornata di Premier League: il Manchester City, infatti, è stato clamorosamente sconfitto in casa per 1-2 dal Leeds dopo essere rimasto in superiorità numerica per più di un tempo di gioco. Una partita stregata per gli uomini di Guardiola che hanno totalizzato ventinove tiri contro i due della squadra di Bielsa, trascinata dalla doppietta di Dallas. Nessun dramma, ad ogni modo, per i Citizens: l'attuale +11 sullo United è rassicurante, anche se i Red Devils hanno disputato una gara in meno rispetto ai cugini.

MOURINHO, KO PESANTE - Proprio i ragazzi di Solskjær hanno raccolto l'undicesimo risultato consecutivo in campionato, superando per 1-3 in rimonta il Tottenham. Una vittoria che certifica l'ottimo periodo di forma del Manchester United e che al contempo complica ulteriormente la classifica degli Spurs, scivolati a -6 dal quarto posto, ultimo piazzamento che garantisce l'accesso alla prossima Champions League. La concorrenza è agguerrita e le giornate da disputare solo sette: anche un finale di stagione perfetto potrebbe non bastare a José Mourinho per centrare l'obiettivo minimo della sua annata.

MUCCHIO SELVAGGIO PER L'EUROPA - La lotta per qualificarsi alla Champions League 2021/22 si fa sempre più incandescente. Lo scontro diretto tra West Ham e Leicester ha sorriso agli Hammers, i quali hanno accorciato le distanze dal terzo posto delle Foxes, ormai costrette a guardarsi alle spalle. Torna al successo il Chelsea con un netto 1-4 al Crystal Palace, mentre il Liverpool agguanta all'ultimo respiro la terza vittoria di fila contro l'Aston Villa e tiene il passo delle contendenti. Convincente 0-3 per l'Arsenal, che si impone sul campo dello Sheffield United riscattando il pesante ko incassato lo scorso turno contro i Reds. Infine, stecca l'Everton di Carlo Ancelotti, bloccato dal Brighton sullo 0-0 nel Monday Night che ha chiuso la giornata.

RISULTATI 31ª GIORNATA

Fulham-Wolverhampton 0-1

Manchester City-Leeds 1-2

Liverpool-Aston Villa 2-1

Crystal Palace-Chelsea 1-4

Burnley-Newcastle 1-2

West Ham United-Leicester 3-2

Tottenham Hotspur-Manchester United 1-3

Sheffield United-Arsenal 0-3

West Bromwich Albion - Southampton 3-0

Brighton-Everton 0-0

CLASSIFICA

Manchester City 74

Manchester United 63

Leicester 56

West Ham United 55

Chelsea 54

Liverpool 52

Tottenham Hotspur 49

Everton 48

Arsenal 45

Leeds 45

Aston Villa 44

Wolverhampton 38

Crystal Palace 38

Southampton 36

Brighton 33

Burnley 33

Newcastle 32

Fulham 26

West Bromwich Albion 24

Sheffield United 14