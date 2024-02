Ufficiale Enes Unal torna in Premier. L'attaccante turco va in prestito al Bournemouth

vedi letture

Attraverso i propri canali ufficiali, il Bournemouth ha annunciato di aver ingaggiato Enes Unal. L'attaccante turco, poco impiegato da Bordalas nel Getafe, lascia la Spagna (dopo aver rinnovato il contratto) e si trasferisce in prestito fino al termine della stagione.

Si tratta di un ritorno in Premier per il 26enne, che aveva già giocato con la maglia del Manchester City. Per lui appena cinque presenze tra LaLiga e Copa del Rey, con due assist a referto.