Entra in campo al 74', il capitano gli offre la fascia: Franco Vazquez rifiuta per rispetto

Sta facendo molto discutere in Spagna il gesto di Franco Vazquez al momento del suo ingresso in campo nella sfida tra Linares e Siviglia. Lopetegui lo ha fatto entrare al 74' al posto di Munir e Sergi Gomez, capitano fino a quel momento, si è avvicinato per cedergli la fascia (per anzianità spetterebbe all'ex Palermo). Il Mudo, però, ha rifiutato l'onore, per rispetto nei confronti del compagno, che ha così indossato il simbolo fino alla fine del match. Tra le tante reazioni positive, anche qualche commento sdegnato. Vazquez terminerà il suo contratto con la formazione andalusa a giugno.