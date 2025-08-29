Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Esperienza a centrocampo per il Watford: arriva il nazionale senegalese Mendy

Oggi alle 08:42Calcio estero
di Michele Pavese

Il Watford ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista senegalese Nampalys Mendy. Il 33enne ha firmato un contratto annuale con opzione per una seconda stagione e diventa così l’undicesimo acquisto estivo degli Hornets, dopo la sua recente esperienza in Ligue 1 con il Lens.

Mendy porta con sé un bagaglio di esperienza importante. Con il Leicester City ha collezionato oltre 100 presenze, contribuendo alla conquista della FA Cup nel 2021. Arrivato in Inghilterra nel 2016 per raccogliere l’eredità lasciata da N’Golo Kanté, si è distinto per intelligenza tattica, capacità di recupero palla e solidità in fase di interdizione. "Mendy rispecchia perfettamente il profilo che cercavamo: un centrocampista esperto, dotato di qualità da leader", ha spiegato il direttore sportivo Gian Luca Nani. "Recupera molti palloni, ha un’ottima lettura del gioco ed è aggressivo senza palla. La sua personalità in campo trascina i compagni".

Il nazionale senegalese, vincitore della Coppa d’Africa nel 2022, aggiungerà personalità e ordine alla mediana di Tom Cleverley, chiamato a guidare il Watford nella corsa alla promozione in Championship. La sua esperienza internazionale rappresenta un valore aggiunto per un gruppo giovane e rinnovato, che punta a ritrovare stabilità dopo stagioni altalenanti. Mendy indosserà la maglia numero 23 a Vicarage Road e si prepara a mettere al servizio dei gialloneri la sua leadership e il suo equilibrio tattico.

