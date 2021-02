Europa League, i risultati delle gare delle 21: fuori Leicester, Bayer Leverkusen e PSV

vedi letture

Tante sorprese, nelle gare di Europa League iniziate alle 21, valide per il ritorno dei sedicesimi di finale, e completate pochi secondi fa. Passano Milan e Roma, le notizie clamorose arrivano da Leicester e Leverkusen: sia le Fosse che le Aspirine sono infatti fuori dalla competizione, eliminate col risultato di 2-0 da Slavia Praga e Young Boys. Tutto da programmi per il Manchester United, finale emozionante a Eindhoven: il gol di Ahmed Hassan Koka regala infatti il passaggio del turno all’Olympiacos, dopo una gara condotta per ampi tratti dal PSV. In basso tutti i risultati: in grassetto le squadre qualificate.

Club Bruges-Dinamo Kiev 0-1 (andata 1-1)

(83’ Buyalskyy)

Dinamo Zagabria-Krasnodar 1-0 (andata 3-2)

(31’ Orsic)

Leicester-Slavia Praga 0-2 (andata 0-0)

(49’ Provod, 79’ Sima)

Bayer Leverkusen-Young Boys 0-2 (andata 3-4)

(48’ Siebatcheu, 86’ Fassnacht)

Manchester United-Real Sociedad 0-0 (andata 4-0)

Milan-Stella Rossa 1-1 (andata 2-2)

(8’ Kessie; 24’ Ben)

PSV Eindhoven-Olympiacos 2-1 (andata 2-4)

(23’ e 44’ Zahavi; 88’ Hassan Koka)

Roma-Braga 3-1 (andata 2-0)

(24’ Dzeko, 75’ Perez, 90’+1 Borja Mayoral; 88’ aut. Cristante)