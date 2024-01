Ufficiale Un nuovo attaccante per il Lorient: preso Bamba dal Wolfsberger per 5 milioni

Un nuovo attaccante per il Lorient, che ha annunciato poco fa l'acquisto di Mohamed Bamba, attaccante classe 2001, arrivato dal Wolfsberger. Bamba ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con il club francese, a cui si è legato fino a giugno 2028. In stagione, l'attaccante ivoriano ha segnato nove reti in diciotto partite con il club austriaco, che lo saluta dopo tre anni.

"Poter continuare il mio percorso con il Lorient e in Ligue 1 è per me una grande soddisfazione. Ciò dimostra che il lavoro svolto in precedenza ripaga e che sono ricompensato per i miei sforzi. Oggi voglio portare le mie qualità all’FC Lorient ed essere decisivo rapidamente per aiutare il club a mantenersi”, le parole del nuovo attaccante del club francese.