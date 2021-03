Europei U21, la Danimarca fa due su due e ipoteca i quarti. Battuta 2-0 l'Islanda

Seconda vittoria su due partite per la Danimarca nel Gruppo C della fase a gironi degli Europei U21. Successo in casa dell’Islanda certificato già in avvio, grazie ad un tremendo uno-due messo a segno nei primi 18’. La formazione dell’isola avrebbe potuto provare a riaprire i conti nel finale di primo tempo, ma ha sbagliato un rigore Gudjohnsen al 38’. Danesi ancora non matematicamente qualificati alla fase successiva (dovranno attendere almeno Russia-Francia stasera) ma che mettono una forte ipoteca sui quarti.

Islanda - Danimarca 0-2

5’ Isaksen; 18’ Bech Sorensen



Classifica provvisoria

Danimarca* 6; Russia 3; Francia e Islanda* 0

*= una partita in più