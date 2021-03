Europei Under 21, la Svizzera vince con Ndoye. 1-0 all'Inghilterra e vetta del Gruppo D

Si conclude con il sorprendente successo della Svizzera Under 21 il primo incontro di giornata dell'Europeo Under 21 in corso di svolgimento in Ungheria e Slovenia: per gli elvetici gol decisivo di Ndoye, un successo a cui ha partecipato anche il veronese Ruegg, subentrato nel finale a Roma. Successo che lancia gli svizzeri a tre punti nella classifica del Gruppo D, in attesa della seconda gara del girone, il big match tra Portogallo e Croazia.