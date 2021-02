Everton, Ancelotti: "Bravi per sessanta minuti, ma il secondo gol ci ha tagliato le gambe"

vedi letture

Il tecnico dell'Everton, Carlo Ancelotti, dopo la sconfitta subita contro il Manchester City, ha dichiarato: “È stata una partita difficile. Dal mio punto di vista, abbiamo difeso bene per un'ora. In attacco, potevamo fare meglio quando avevamo palla. Per sessanta minuti penso che abbiamo avuto un buon controllo del gioco. Abbiamo lottato e il secondo gol ha dato una svolta alla partita. Non siamo riusciti a rialzare la testa come nella prima frazione. Il City è la squadra migliore con cui abbiamo giocato in questa stagione. Hanno una qualità pazzesca, sono forti. Non ti danno possibilità di giocare.”. Ha poi parlato del derby in programma per sabato pomeriggio: “Ora testa al prossimo match. Dobbiamo prepararci bene per il prossimo appuntamento e vogliamo ottenere punti sabato contro il Liverpool. Il derby è una partita speciale. Sappiamo quanto sia importante per i nostri tifosi.”.