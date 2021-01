Everton, Ancelotti: "In campo senza motivazione e ambizione. Sono deluso"

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Newcastle, il tecnico dell'Everton Carlo Ancelotti ha commentato così la prestazione dei suoi: "Il tecnico dell'Everton Carlo Ancelotti, parlando a Match of the Day: "Non siamo contenti, non avevamo lo stesso spirito del Newcastle. So che abbiamo la qualità ma da sola non è sufficiente. Devi giocare con motivazione e ambizione e penso che oggi in casa abbiamo dimenticato tutte queste cose. Abbiamo giocato mercoledì sera e non abbiamo avuto il tempo di recuperare. Ho cambiato quattro o cinque giocatori, quindi il motivo non era tattico o fisico. Era solo mentale. La nostra prossima partita è una buona opportunità per tornare con il nostro solito atteggiamento. Sono così deluso per oggi, ma non posso dimenticare che questa squadra ha fatto davvero bene finora".