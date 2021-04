Everton, Ancelotti: "Migliorati rispetto all'anno scorso, lavoreremo per rinforzare la squadra"

vedi letture

Il tecnico dell'Everton Carlo Ancelotti ha parlato anche del futuro nel corso della conferenza stampa odierna: "Parleremo nelle prossime settimane per cercare di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Non so come finiremo questo campionato ma, almeno fino ad ora siamo migliorati molto rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo una posizione migliore in classifica, abbiamo una conoscenza migliore, siamo stati più competitivi rispetto alla scorsa stagione quindi il miglioramento c'è stato".