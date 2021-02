Everton-Fulham 0-2, Maja affonda Ancelotti alla prima da titolare: gol e highlights

Clamoroso ko dell'Everton, che dopo aver fermato il Manchester United in campionato ed eliminato il Tottenham dalla FA Cup, ha la possibilità in casa contro il modesto Fulham di avvicinarsi alla zona Champions. E invece i toffees sottovalutano l'impegno e cadono clamorosamente per 0-2 con Maja protagonista: prima partita da titolare e doppietta per il nigeriano, arrivato negli ultimi giorni del mercato di riparazione dal Bordeaux. I cottagers erano reduci da una serie di 12 partite senza vincere e sono ancora in posizione critica: terzultimi a -7 dal Newcastle. Everton che resta settimo, ma ha due partite in meno del Liverpool quarto, che ha solo 3 punti in più. Di seguito i gol e gli highlights della sfida di Goodison Park.