Roma, amichevole in famiglia contro l'Everton: sarà la prima nel nuovo stadio inglese

Come già avvenuto lo scorso anno, l'estate vedrà un'amichevole di prestigio tra Everton e Roma, club di proprietà della famiglia Friedkin. La partita, in programma il prossimo 9 agosto in Inghilterra, sarà però un'occasione di importanza storica: i Toffees, infatti, inaugureranno ufficialmente il loro nuovissimo impianto, l'Hill Dickinson Stadium, situato a Bramley-Moore Dock, Vauxhall. L'Everton si trasferirà qui dalla stagione 2025-2026, sostituendo lo storico Goodison Park. Lo stadio ha una capacità ufficiale di 52.769 spettatori per le partite di Premier League e altri eventi sportivi, leggermente ridotta rispetto alla capacità inizialmente prevista di 52.888. Questa modifica è stata apportata a seguito di un'attenta revisione della configurazione dei posti a sedere post-costruzione, tenendo conto di fattori come le linee di separazione tra le sezioni di casa e ospiti, e le disposizioni per le strutture mediatiche e le posizioni delle telecamere.

L'evento, come annunciato dal club di Liverpool, non si limiterà al semplice match tra le due attuali formazioni. Sarà una vera e propria festa del calcio, che coinvolgerà anche le leggende dei due club. Una volta terminata la partita principale, gli ex campioni si sfideranno in un emozionante match a parte.

Tra le glorie giallorosse, è già stata confermata la presenza di Vincent Candela, mentre per i padroni di casa l'icona in campo sarà Phil Jagielka. Un'opportunità unica per i tifosi di celebrare il passato e il presente di due squadre storiche, in un contesto di grande festa e novità per il calcio inglese.