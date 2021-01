Everton-West Ham, le formazioni ufficiali: sfida a distanza tra Haller e Calvert-Lewin

La diciassettesima giornata di Premier League si apre con la sfida tra Everton e West Ham. Quattro vittorie consecutive per la compagine di mister Ancelotti, ormai i toffees puntano alla qualificazione in Champions League. Quattro turni senza vittorie per gli hammers, che ora vogliono tornare in carreggiata. Ecco le formazioni ufficiali:

Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Mina, Holgate, Godfrey; Doucouré, Davies; Bernard, Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin. Allenatore: Ancelotti

West Ham (4-1-4-1): Fabianski; Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell; Rice; Bowen, Fornals, Soucek, Benrahma; Haller. Allenatore: Moyes