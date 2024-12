Ufficiale Ex promessa del calcio spagnolo dice basta a 24 anni: Pedro Ruiz Delgado si ritira

vedi letture

Pedro Ruiz Delgado si ritira dal calcio professionistico. A soli 24 anni, l'attaccante spagnolo ha deciso di dire basta dopo i tanti infortuni subiti e lo ha annunciato sui propri canali social. Il classe 2000, cresciuto nei settori giovanili del Betis e del Real Madrid, era stato acquistato dal Marsiglia nel 2021 con l'etichetta di giovane promessa (aveva realizzato 9 reti in 10 partite di Youth League) ma non ha mai potuto giocare a causa dei suoi problemi fisici, che lo hanno costretto a sottoporsi a diversi interventi alle ginocchia.

“Calcio, io ti ho dato tutto e tu mi hai dato tutto. Grazie!" , ha scritto l'ormai ex giocatore sul suo account Instagram per annunciare la notizia. Dopo 3 anni di contratto con l'OM e un prestito infruttuoso al NEC Nijmegen nella stagione 2021-22 (appena 3 presenze, le uniche tra i professionisti), il giocatore aveva lasciato Marsiglia in estate e ora smette definitivamente.