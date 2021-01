FA Cup, Manchester City avanti in rimonta: Cheltenham battuto 3-1

Il Manchester City accede agli ottavi di finale di FA Cup. La squadra di Pep Guardiola infatti ha battuto in rimonta il Cheltenham per 3-1 dopo essere passata sotto al 59' per il gol di May. Negli ultimi dieci minuti però i Citizens prima hanno pareggiato con Foden all'81', poi hanno ribaltato la gara all'84' con Ferran Torres e in pieno recupero hanno trovato anche il tris con Ferran Torres.

FA CUP - Sedicesimi di finale

Chorley-Wolverhampton 0-1

Southampton-Arsenal 1-0

Barnsley-Norwich 1-0

Brighton-Blackpool 2-1

Millwall-Bristol City 0-3

Sheffield Utd-Plymouth 2-1

Swansea-Nottingham 5-1

West Ham-Doncaster 4-0

Cheltenham-Manchester City 1-3

Domenica

13.00 Chelsea-Luton

15.30 Brentford-Leicester

15.30 Fulham-Burnley

18.00 Man United-Liverpool

21.00 Everton-Sheffied Wed

Lunedì

20.45 Wycombe-Tottenham

Martedì

20.00 Bournemouth-Crawley