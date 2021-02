Felipe Melo avvisa il Bayern: "Sogniamo di vincere il Mondiale. Abel Ferreira è già leggenda"

Felipe Melo non ha potuto dare il contributo che avrebbe voluto nella storica vittoria del Palmeiras in Copa Libertadores. Il centrocampista e capitano, reduce da un lungo infortunio, è entrato solo nei minuti finali per difendere il risultato e ora si prepara a vivere l'esperienza del Mondiale per club, dove l'avversario da battere sarà sicuramente il Bayern Monaco: "C'è una squadra da battere ed è il Bayern Monaco, che ha la miglior rosa, il miglior giocatore al mondo e altri grandi giocatori. Ma ci sono anche Tigres, Ulsan", ha detto a Globoesporte. "Tutte le partite saranno difficili. Penseremo prima alla semifinale, sarà complicata e speriamo di vincere. In finale, teoricamente dovremmo trovare il Bayern, ma può succedere di tutto. Noi sogniamo il trofeo. Il tifoso del Palmeiras ha il diritto di sognare".

Su mister Ferreira: "Per me è già una leggenda del club, come lo sono il professor Felipe Scolari e Luxemburgo. Sono allenatori che hanno vinto molto e Abel ci ha portato la seconda Libertadores, dopo 20 anni. L'unico a vincere era stato Felipão. Abel sarà ricordato per l'eternità".