Felipe Melo leader del Palmeiras. Mister Ferreira: "Non può giocare ma ci aiuta diversamente"

Felipe Melo si sta riprendendo molto velocemente dal grave infortunio subito qualche settimana fa, ma non sarà a disposizione per la finale di Copa Libertadores che il Palmeiras disputerà il prossimo 30 gennaio contro il Santos. Ciononostante, mister Abel Ferreira spiega che l'ex Juventus, Inter e Fiorentina potrebbe essere ugualmente importante per la sua squadra, e lo ha convocato per il match contro il Corinthians: "La verità va detta: non potrà giocare. Ma ci può aiutare e molto fuori dal campo, come ha sempre fatto. Ed è su questo che conto: chi gioca sta facendo molto bene, lui. sa di poterci aiutare in un altro modo, per questo l'ho convocato. Purtroppo non è in grado di aiutarci in campo. Il gruppo conta su di lui".