Ufficiale Feyenoord, è già mercato: preso Anis Hadj Moussa, arriverà in estate dal Vitesse

Sicuramente è un periodo molto felice per Anis Hadj Moussa, ala destra classe 2002 che nell'ultima sosta per le nazionali ha festeggiato la prima chiamata dell'Algeria. L'esterno offensivo è sbarcato in Eredivisie a gennaio e ha subito incantato nel calcio olandese, realizzando anche due gol con la maglia del Vitesse.

Se ne sono accorte tante big d'Olanda, ma una su tutte ha fatto sul serio e l'ha già ingaggiato in vista della prossima stagione: il Feyenoord. L'ex Lens da giugno sarà ufficialmente un nuovo calciatore del sodalizio di Rotterdam, in estate sbarcherà al de Kuip e si legherà al club con un contratto lungo. Secondo i media olandesi, il Feyenoord dovrebbe sborsare circa 4 milioni di euro.