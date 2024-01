Ufficiale Finisce l'avventura di Sturaro in Turchia. Arriva la risoluzione col Karagumruk

La squadra più italiana di Turchia, ossia il Karagumruk, saluta un nostro rappresentante. Si tratta di Stefano Sturaro, che è da oggi ufficialmente svincolato. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale.

"Il contratto del nostro giocatore Stefano Sturaro è stato risolto consensualmente. Lo ringraziamo per tutto l'impegno profuso per il nostro club e gli auguriamo successo per la sua futura carriera calcistica".

30 anni, Sturaro aveva firmato lo scorso 21 agosto e col Karagumruk ha raccolto 12 presenze in tutte le competizioni, segnando un gol.