Ufficiale Milan, visto Strand Larsen? Boom in Premier e quadriennale con il Wolverhampton

È bastato un prestito annuale a Jorgen Strand Larsen per conquistare il Wolverhampton a suon di gol e assist. Nell'arco delle 38 presenze nella stagione ormai terminata infatti la punta centrale norvegese classe 2000 ha confezionato 14 reti e 5 assist, facendo breccia nel cuore dei tifosi e ora - avendo raggiunto alcune clausole previste dal contratto con il Celta Vigo che hanno automaticamente reso il trasferimento permanente - l'ex prodotto delle giovanili del Milan (un anno nell'Academy U19 rossonera) diventa un giocatore dei Wolves a titolo definitivo fino al 2029.

Comunicato ufficiale

"Jorgen Strand Larsen è ufficialmente diventato oggi un giocatore del Wolves a titolo definitivo, dopo il prestito annuale della scorsa stagione dal Celta Vigo.

Il norvegese ha avuto un grande impatto con la maglia oro e nera negli ultimi 12 mesi, guidando l’attacco della squadra di Vitor Pereira e segnando 14 gol in campionato. Dopo aver trovato la rete nella prima partita casalinga dei Wolves della stagione 2024/25, Strand Larsen si è dimostrato un elemento chiave nello schema di Pereira, concludendo la stagione con il record di gol segnati da un debuttante in Premier League nella storia del club – superando il precedente primato di Raul Jimenez (13 gol nel 2018/19).

Il 25enne ha segnato gol decisivi in molte vittorie memorabili dei Wolves durante la sua prima stagione, diventando anche il primo giocatore nella storia del club a segnare in quattro vittorie consecutive in Premier League, contribuendo alla storica striscia di sei successi di fila. Le sue prestazioni in primavera, culminate in un mese di aprile da imbattuto per la squadra di Pereira, gli sono valse il premio SUDU di Giocatore del Mese.

Dopo aver trascorso del tempo con la nazionale norvegese all’inizio dell’estate, Strand Larsen ha potuto godersi un po’ di meritato riposo con famiglia e amici, prima di tornare agli allenamenti a Compton Park entro la fine del mese. Ora che il suo futuro al Molineux è assicurato per altri quattro anni, e con l’arrivo in squadra del suo ex compagno e amico del Celta, Fer Lopez, l’attaccante è pronto a rimettersi al lavoro con ancora più motivazione per la prossima stagione".

Le parole di Larsen dopo la firma

"È stata una buona prima stagione in Premier League. Sono orgoglioso di ciò che ho fatto. Sono riuscito a compiere i passi giusti prima del previsto. In passato, quando mi trasferivo in un nuovo paese, avevo bisogno di più tempo per ambientarmi e iniziare a segnare", ha dichiarato ai canali ufficiali dei Wolves.

E ha aggiunto: "Come attaccante, la squadra ha bisogno che tu segni e che sia al posto giusto per finalizzare i cross, quindi segnare 14 gol, e farlo dopo gli infortuni e un leggero calo di forma è stato positivo per me da questo punto di vista. Da quando Vitor (Pereira, ndr) e il suo staff sono arrivati, ho segnato otto gol, di cui sette in sette-otto partite, quindi è stato un bel finale di stagione, e come squadra abbiamo fatto grandi progressi in vista del prossimo anno".

In vista della prossima stagione: "Spero che tutti possiamo tornare in buona forma, rimetterci gli scarpini da lavoro e fare una bella preparazione estiva per essere pronti a ripartire. Sarà importante avere un pre-campionato completo insieme a Vitor, allo staff e ai compagni, perché questo ovviamente aiuta. Avremo più tempo per lavorare su aspetti su cui non potevamo concentrarci durante la stagione, e i tecnici avranno anche più tempo da passare con noi fuori dal campo".

La chiosa finale, con un augurio: "La scorsa stagione abbiamo dimostrato di poter battere chiunque, e siamo anche una squadra molto difficile da battere, ed è proprio su questo che vogliamo costruire. Vogliamo sicuramente confermarci anche l’anno prossimo, quindi speriamo di poter continuare su questa strada".