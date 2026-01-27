Kimpembe rivela: "Luis Enrique mi ha detto che ho la personalità per fare l'allenatore"

In un’intervista rilasciata a L’Équipe, Presnel Kimpembe, ex difensore del Paris Saint-Germain oggi in Qatar, si è aperto sui suoi progetti futuri, lasciando intravedere la possibilità di intraprendere la carriera da allenatore. Dopo una stagione al PSG segnata da pochissimo spazio in campo - appena 76 minuti in cinque presenze complessive - Kimpembe ha trovato continuità al Qatar SC, dove ha collezionato 450 minuti in sei partite prima di fermarsi a fine dicembre a causa di un piccolo infortunio. Questa nuova stabilità sul terreno di gioco non gli ha però impedito di riflettere sul futuro post-carriera.

"Non avevo mai pensato di fare l’allenatore, di solito dico di no - ha spiegato il difensore trentenne e campione del mondo 2018 - finché non ne ho parlato con Luis Enrique. Mi ha detto che mi vedrebbe bene come tecnico, che ho una personalità che fa sì che i giocatori ascoltino e questo non è scontato. Quelle parole mi hanno fatto riflettere in modo diverso".

Kimpembe non chiude nemmeno a ruoli alternativi nel mondo del calcio: "C’è anche la possibilità di fare il direttore sportivo o l’agente", ha aggiunto, sottolineando però che la sua priorità rimane il campo: "Se posso giocare fino a 40 anni, lo farò. Non ho l’obiettivo di fermarmi".