Kimpembe e i primi mesi in Qatar: dopo 20 anni nuova vita ed emozioni diverse

A Doha, lontano dai riflettori del calcio europeo, Presnel Kimpembe ha ritrovato ciò che gli era mancato più di ogni altra cosa negli ultimi due anni: la normalità di essere un calciatore. Tre mesi dopo l’addio al Paris Saint-Germain, il difensore francese ha ricominciato ad allenarsi e a vivere il campo con continuità al Qatar SC, un ritorno graduale ma fondamentale dopo stagioni segnate quasi esclusivamente dagli infortuni.

L’addio al PSG, annunciato a settembre, era stato carico di emozione. Vent’anni in maglia parigina, dagli esordi nel settore giovanile fino alla Champions League vinta nel 2025, meritavano un commiato speciale. Il Parc des Princes lo aveva salutato con una cerimonia intensa prima della sfida contro il Lens: tifo organizzato, bambini, lacrime e applausi per uno dei simboli dell’era moderna del club. Un addio inevitabile, ma non semplice, per un giocatore che aveva fatto del PSG la sua casa.

Al Qatar SC, Kimpembe ha scelto un contesto meno esigente, ma ideale per rimettere insieme il fisico e la testa. Dopo due stagioni trascorse ai box, il difensore classe 1995 non pensa a obiettivi altisonanti: tornare a sentirsi un calciatore a tutti gli effetti è già una vittoria. Allenamenti regolari, carichi gestiti e la possibilità di ritrovare confidenza con il pallone senza pressioni immediate. Ironia del destino, in questi giorni Doha ospita anche la Coppa Intercontinentale, che vedrà il PSG disputare la finale contro il Flamengo. Kimpembe potrà incrociare da vicino il suo passato, ma con uno sguardo diverso: più sereno, consapevole e concentrato su una nuova fase della sua carriera. Per ora, il sorriso e il piacere di stare in campo contano più di qualsiasi trofeo.