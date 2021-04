Flick dice addio al Bayern: sarà lui il dopo Loew in Nazionale?

vedi letture

L'addio al Bayern Monaco di Hansi Flick ha scosso la Germania, che ora si interroga sul futuro del tecnico. Si fa sempre più calda la pista che dovrebbe portare Flick a sostituire in Nazionale Joachim Loew dopo l'Europeo di quest'estate, con il CT che dirà addio alla Germania dopo quindici anni di guida. L'addio al Bayern di Flick era stato anticipato qualche giorno fa dall'ex Inter Lothar Matthaus, che nel post eliminazione dei bavaresi in Champions contro il PSG aveva dichiarato che si sarebbe sorpreso se l'attuale tecnico del Bayern non avesse preso le redini della Nazionale in estate. E, al momento, gli scenari sembrano proprio portare ad un naturale passaggio di testimone tra Loew e il tecnico del Bayern.