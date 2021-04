Florentino Perez ridimensiona il Real: "Nessun dramma se quest'estate non arriva Mbappé"

Intervistato da Cadena SER, il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha parlato anche del possibile acquisto di Kylian Mbappé dal Paris Saint-Germain durante la prossima estate: "Se Mbappé non verrà al Real quest'anno, non sarà un dramma. Se le cose non si verificano, è perché non si possono fare... Senza la Superlega, non esisterebbero più i grandi acquisti. Al Real Madrid abbiamo tanti giovani e anche alcuni talenti fuori che devono tornare alla base. Questa politica di acquistar promesse di belle speranze dà buoni risultati", i dubbi alimentati dal numero uno merengue sull'arrivo ne LaLiga del francese ex Monaco.