Fluminense, il presidente conferma: "Marcos Paulo andrà all'Atletico Madrid"

Marcos Paulo a un passo dall'Atlético Madrid. Lo conferma il presidente del Fluminense, Mario Bittencourt, ai microfoni di Sport TV: "Ha già firmato un precontratto con l'Atlético del quale non conosco i termini. È libero di andare a luglio. Ciò che stiamo trattando è il trasferimento immediato. Vuole partire a gennaio in modo che possiamo ricevere un indennizzo o una percentuale di vendita". 19 anni, l'esterno offensivo in questa stagione ha raccolto 26 presenze, segnando 3 reti. Brasiliano ma di passaporto portoghese, ha già vestito in 4 occasione la maglia dell'Under 19 lusitana.