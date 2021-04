FOTO - "Il calcio è per i tifosi". La speciale maglia del Leeds nel riscaldamento pre-Liverpool

Maglia speciale per il Leeds durante il riscaldamento pre-gara della sfida col Liverpool. I giocatori di mister Bielsa sono scesi infatti in campo con una t-shirt bianca che manda un messaggio chiaro ai loro avversari e tutti gli altri fautori della Superlega europea: "Guadagnatelo. Il calcio è per i tifosi". Una presa di posizione netta, quella degli Whites, a pochi minuti dal match contro i Reds a Ellan Road.